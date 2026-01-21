Prohens lamenta el accidente de Gelida y envía su apoyo a la familia del maquinista fallecido

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha lamentado "profundamente" el nuevo accidente de tren, en este caso en el servicio de Rodalies de Cataluña y ha enviado un mensaje de apoyo a la familia del maquinista fallecido.

"Nos unimos al dolor por la muerte del maquinista y hacemos llegar todo nuestro apoyo y afecto a la familia y a los compañeros, así como nuestros deseos de pronta recuperación para las personas heridas", ha afirmado en un mensaje en la red social X recogido por Europa Press.

También en redes sociales, Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) ha expresado su consternación por el accidente y la muerte del maquinista mientras ejercía su trabajo.

"Nos unimos al luto y hacemos llegar todo nuestro apoyo a su familia, amistades y compañeros, así como a las personas heridas", han afirmado.