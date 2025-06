Prohens lamenta que el Gobierno no de respuesta a sus reivindicaciones: "Quiero pensar que escuchan"

Reprocha que las conferencias sean cada seis meses y el resto del año las Comunidades Autónomas queden "desamparadas" PALMA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha lamentado que el Gobierno no haya dado respuesta a las reivindicaciones que este viernes ha puesto sobre la mesa en la Conferencia de Presidentes autonómicos celebrada en Barcelona, como la necesidad de reformular la financiación, abordar la crisis migratoria o atajar la emergencia habitacional.

Así se ha expresado en la rueda de prensa posterior a la conferencia, en la que ha afeado al presidente del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, que el resultado siempre sea el mismo tanto en los encuentros multilaterales como en los bilaterales.

"Tú pones las reivindicaciones, te escuchan, o yo quiero pensar que te escuchan, y no hay ningún tipo de 'feedback'. Hoy no ha habido tampoco ningún tipo de 'feedback', no ha habido esta continuidad", ha señalado.

La respuesta de Sánchez a las peticiones de los líderes autonómicos --siempre según la versión de Prohens-- ha sido que ya las conocía todas. "Y es que no puede ser de otra manera, los intereses, problemas y retos de cada territorio evidentemente se van repitiendo, sobre todo si no encuentran respuesta", ha ironizado la presidenta de Baleares.

También ha recriminado que el presidente del Gobierno haya dicho que "no compartía" nada de las propuestas realizadas por la amplia mayoría de Comunidades Autónomas y que, por lo tanto, "entendía que no había ningún acuerdo".

Tampoco han recibido "ningún calendario ni emplazamiento" más allá de una futura Conferencia de Presidentes autonómicos, previsiblemente de aquí a medio año en Asturias. "No sé qué pensar de esta nueva conferencia, si servirá para lo mismo que estas dos --esta y la del pasado diciembre en Santander-- o si habrá propósito de enmienda", ha zanjado.

"No se puede hablar de diálogo y de lealtad institucional si este diálogo se pone en el calendario solo una vez cada seis meses y el resto de meses las comunidades autónomas nos encontramos totalmente solas, nos encontramos totalmente desamparadas en lo que se refiere a las competencias o las relaciones que deberían existir entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas", ha sostenido Prohens.

Para que exista lealtad institucional y diálogo, ha defendido, "es imprescindible volver a la normalidad institucional en todo el conjunto de España, de las instituciones del Estado".