Prohens lamenta que el Gobierno use la pluralidad lingüística para "enfrentar" en la Conferencia de Presidentes

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha lamentado que el Gobierno de España "use" la pluralidad lingüística del país para "enfrentar" en la Conferencia de Presidentes.

Así lo ha dicho Prohens este viernes en declaraciones a los medios después de presentar la segunda fase del Pacto por la Sostenibilidad y tras ser preguntada por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha asegurado que no se pondrá ningún pinganillo en la Conferencia de Presidentes y que se irá si no se habla en castellano.

"Me duele profundamente que la pluralidad lingüística de nuestro país, que es una riqueza, una cosa que yo he defendido siempre en todo momento y lugar, sea utilizada una vez más por el Gobierno de España para enfrentar y para que estemos hablando hoy de en que lengua hablaremos cada uno y no de qué hablaremos", ha criticado.

En esta línea, ha trasladado sus dudas en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "escuche y haga caso" a las reivindicaciones de Baleares, como la crisis migratoria, la protección de las fronteras o la reclamación del convenio ferroviario.

"Si tiene que escuchar las reivindicaciones de Baleares le hablaré en catalán, castellano y si lo entendiera en chino", ha ironizado la presidenta.