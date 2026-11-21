Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, comparece tras la reunión del Consell de Govern extraordinario, en el Consolat de Mar, a 3 de enero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España).- Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, han lamentado la muerte del gerente de la Fundación Aspas, Jaume Ferrer, mientras realizaba una excursión en Mallorca.

"Consternada por la muerte de Jaume Ferrer, gerente de la Fundación Aspas, que ha perdido la vida en el trágico accidente en el Puig de Massanella", ha escrito Prohens la tarde de este sábado en su cuenta de la red social X.

La presidenta autonómica le ha recordado como "un hombre comprometido con los otros que dedicó su trabajo a mejorar la vida de las personas con discapacidad auditiva y de sus familias".

En nombre del Govern, ha trasladado "todo el afecto y condolencias" a su familia, amigos y compañeros de la Fundación Aspas "en estos momentos tan dolorosos".

La presidenta del Congreso de los Diputados, por su parte, ha recordado a Ferrer como "una persona muy querida, comprometida y que ha dedicado buena parte de su vida a defender los derechos y mejorar la vida de las personas con discapacidad".

"Un abrazo muy fuerte a su familia, a las personas que lo querían y a todo el equipo de Aspas. Lo echaremos de menos", ha escrito en la misma red social.

También se han despedido de Ferrer varios cargos del PSIB, la Federación de Servicios Públicos de UGT Baleares y la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib).