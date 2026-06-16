Prohens se marca el objetivo de lograr una "mayoría de estabilidad" que le permita gobernar "sin distracciones"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dicho que afronta el camino hacia las próximas elecciones autonómicas, para las que faltan poco menos de un año, con la intención de lograr una "mayoría de estabilidad" que le permita gobernar "sin distracciones y pensando solo en Baleares".

De este modo se ha expresado en el pleno del Parlament de este martes al ser preguntada por la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, acerca de qué balance hace de los primeros tres años de esta legislatura.

Prohens ha valorado este periodo "con satisfacción pero también con prudencia, cautela y sin caer en la autocomplacencia" y ha elevado hasta el 95% el grado de cumplimiento de su programa de gobierno.

"No voy a negar el éxito de las medidas de su Govern, pero sí que las vamos a hacer nuestras. El éxito del acuerdo de investidura entre el PP y Vox es innegable, pero la ciudadanía debe recordar una verdad matemática y política: sin nosotros hay cosas que no hubieran hecho", ha contestado Cañadas.

A su parecer, el Ejecutivo autonómico se ha mostrado "tibio" y "no ha estado a la altura" en cuestiones como la lucha contra la inmigración irregular, el abordaje de la crisis de la vivienda o la reducción del "gasto ideológico". "Lo que ha quedado claro es que somos el ancla que impide que el PP vire a la izquierda", ha sostenido.

Prohens, en su segundo turno de palabra, ha concedido que durante estos tres años el PP y Vox "han puesto las bases para cambiar el rumbo", pero ha pedido a la portavoz de Vox que tenga en cuenta la "correlación de fuerzas" parlamentarias.

"Queda un año de trabajo hasta las elecciones y no soy ajena a los problemas de los ciudadanos. Trabajo para ampliar la confianza y lograr una mayoría de estabilidad sin distracciones y pensando solo en Baleares", ha sentenciado.