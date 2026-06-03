Prohens y Martínez firmarán este jueves un protocolo para impulsar la renovación urbana de Son Gotleu

El alcalde de Palma de Mallorca, Jaime Martínez Llabrés, acompañado por la presidenta de Baleares, Marga Prohens
El alcalde de Palma de Mallorca, Jaime Martínez Llabrés, acompañado por la presidenta de Baleares, Marga Prohens - Javier Fernández
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 3 junio 2026 19:39
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PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, firmarán este jueves un protocolo general de intenciones entre ambas instituciones para impulsar la regeneración y renovación urbana integrada del barrio de Son Gotleu.

El acto de firma se celebrará a las 11.00 horas en la plaza Miquel Dolç y, después, Prohens hará una intervención.

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