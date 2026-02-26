Prohens y Martínez firmarán este viernes un acuerdo con las navieras para hacer de Palma un "destino sostenible"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, firmarán este viernes un acuerdo con las navieras para hacer de la ciudad un "destino sostenible".

Al acto, que tendrá lugar a las 12.30 horas en el Consolat de Mar, también asistirán el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier Sanz.

Al finalizar el acto de firma, la presidenta del Govern, el alcalde de Palma y el director general de la delegación española de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, Alfredo Serrano, pronunciarán unas palabras y atenderán a los medios de comunicación.