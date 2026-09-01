Prohens y Martínez se sumarán este miércoles a la concentración en apoyo a Ceuta convocada en Palma

La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Marga Prohens (d), y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i), durante una reunión en el Consolat de Mar, a 6 de agosto de 2026, en Palma, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, se sumarán este miércoles a la concentración en apoyo a Ceuta convocada en la capital balear.

La protesta, promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), tendrá lugar a las 20.00 horas de este miércoles, coincidiendo con el Día de Ceuta, en la plaza de Cort.

A su llegada, Prohens será recibida por el alcalde de Palma y los regidores del Ayuntamiento. La concentración tendrá lugar en la plaza de Cort, donde Martínez leerá un manifiesto.

La presidenta del Govern, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, ha llamado a salir a la calle "para reivindicar la integridad territorial de España y la defensa de nuestras fronteras, para manifestar nuestro apoyo y para reclamar el retorno inmediato a la normalidad".

El alcalde, días atrás, sostuvo que "lo que está sucediendo en Ceuta incumbe a todos" y que "tiene que servir de advertencia" para Baleares. "Ahora es el momento de defender, sin ninguna duda, a Ceuta y a los ceutís, porque defender Ceuta es defender nuestra integridad", subrayó.

La protesta también ha sido recibida con rechazo por parte de determinados sectores de la izquierda. El PSIB, por ejemplo, no participará al entender que forma parte de una estrategia de "utilización partidista de las instituciones" por parte del PP.

El candidato socialista a la alcaldía de Palma, Iago Negueruela, criticó el "uso absolutamente político" de la plaza de Cort. La regidora de Podemos en el Ayuntamiento, Lucía Muñoz, acusó al alcalde de aplicar un "doble criterio" para el uso de este espacio público.

Hace unas semanas el Consistorio rechazó la celebración de unos de los 'sopars a la fresca' organizados por la entidad Brunzzit alegando que Cort ya albergaba muchos acontecimientos mientras que ahora, señaló la regidora, es el propio alcalde quien llama a concentrarse en la céntrica plaza.