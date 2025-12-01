Prohens muestra "absoluta tranquilidad" ante la querella contra su jefe de Gabinete

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha mostrado "absoluta tranquilidad" ante la querella por prevaricación y tráfico de influencias contra su jefe de Gabinete en relación a una plaza de chófer.

Así ha respondido Prohens este lunes en declaraciones a los medios en la presentación del Plan de Choque de Viviendas Públicas, en las que se ha remitido a las palabras del vicepresidente, Antoni Costa, de pasado viernes, quien apuntó que el Govern no tenía constancia de la querella y defendió el procedimiento de cobertura de la plaza.

"Insisto, es un procedimiento reglado que nosotros afrontamos con toda la tranquilidad, que es lo que nos dicen los técnicos", ha dicho la presienta, al ser preguntada por si pone la mano en el fuego por su jefe de Gabinete.

Según la querella presentada por el conductor contra la mano derecha de Prohens, este ideó un plan "ilegal, injusto y arbitrario" para modificar a posteriori las bases de un proceso de selección de chófer para que resultara beneficiado un familiar suyo que se había presentado al puesto junto a otros 200 aspirantes.