Prohens no habla de 'prioridad nacional' pero defiende poner límites en ayudas sociales: "Lo permite la Constitución"

PALMA, 26 (EUROPA PRESS)
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha evitado hablar del concepto de 'prioridad nacional' pero ha defendido la necesidad de poner límites en el acceso a las ayudas como la Renta Social Garantizada (Resoga).
Ha sido después de que el diputado por Unidas Podemos en el Parlament, José María García, le haya preguntado en el pleno de este martes si acabará apoyando la 'prioridad nacional', un concepto "ultra, clasista y racista", como ha sucedido en Aragón o Extremadura.
"El Govern gobierna para la gente de aquí, pensando en los residentes, por eso defendemos que el acceso a determinadas prestaciones tenga en cuenta criterios de arraigo y de residencia legal, para llegar a la gente que más lo necesitan y evitar fomentar el efecto llamada", ha esgrimido la presidenta.
Prohens ha puesto como ejemplo la exigencia de tres años para acceder a la Resoga o a la renta de emancipación o los cinco años --como mínimo-- para poder optar a una vivienda de protección pública. "Es lo que nos permite la Constitución", ha apuntado.
"¿Eso es que sí van a aceptarlo? Es justo que la ciudadanía sepa que si usted se presenta a las próximas elecciones tomará como propio un concepto que afecta a la situación de muchas personas", ha insistido el diputado morado.
Prohens ha enumerado otra vez las medidas aplicadas, a su parecer, para favorecer a los residentes en Baleares. "¿Eso le parece racista? Racista es instrumentalizar y engañar a las personas migrantes", le ha replicado.
LOS MENORES MIGRANTES "SIN INTENCIÓN DE ESTUDIAR"
La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, le ha recordado a Prohens uno de los puntos del acuerdo presupuestario firmado hace un año que no se ha cumplido, la elaboración de planes de retorno a sus países de los menores extranjeros no acompañados tutelados por los consells insulares.
La presidenta ha señalado que la mayoría de estos menores son argelinos y mantienen un contacto directo con sus familias. Pese a que su voluntad sería que pudieran realizarse más retornos --como sucedió con cinco menores recientemente--, ha admitido que es una cuestión que corresponde al Gobierno.
"La consellera Estarellas se reunió a finales del año pasado con la embajada de Argelia en España para tratar esta cuestión, pero evidentemente, como nos dejaron claro, cualquier acuerdo sobre los retornos corresponde al Gobierno", ha apuntado.
"El Ministerio del Interior sí que ha hecho efectivo el retorno de cinco menores, lo que demuestra que si hay voluntad existen mecanismos de retorno", ha añadido.
Prohens ha dicho que no permitirá que haya menores "que vengan con la intención de vivir dos años tutelados, en muchos casos sin voluntad de integrarse ni de estudiar, solo para acceder a la renta de emancipación".