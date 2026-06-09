Prohens se opone a una subida del IVA en hostelería al considerar que recaería sobre autónomos y ciudadanos

Archivo - La presidenta del Govern de Baleares, Marga Prohens, durante una sesión plenaria - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha opuesto a una subida del IVA en la hostelería al considerar que recaría sobre los autónomos y ciudadanos de Baleares.

"Estamos en contra de una subida de impuestos que recaiga sobre las espaldas de la gente de aquí", ha subrayado Prohens en el pleno del Parlament, en respuesta a la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, quien ha rechazado la posición de la Comisión Europea, que cuestionó el reducido impuesto en hoteles y restaurantes.

La presidenta ha remarcado que el Ejecutivo autonómico no tiene competencias pero que se opone a cualquier subida de impuestos, subrayando que Baleares es la segunda comunidad en aportar y la undécima en recibir en el sistema de financiación.

Así, ha reclamado una rebaja del IVA en los alimentos básicos, en la luz, en la vivienda a precio limitado y en la compra de la primera vivienda por parte de menores de 40 años.