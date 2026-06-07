Prohens participa este lunes en una liberación de tortugas marinas en la playa de Can Pere Antoni de Palma

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este lunes (19.00 horas) en una liberación de tortugas marinas en la playa de Can Pere Antoni de Palma.

Al acto asistirá también el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet. La liberación de 39 ejemplares forma parte de un programa de reintroducción.

También participará el gerente del Consorcio de Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib), Miquel Puig, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, y representantes del Ayuntamiento de Palma y entidades colaboradoras.

Los ejemplares que serán liberados proceden de un nido localizado en julio de 2025 en esta playa.