Prohens participa este viernes en la Conferencia de Presidentes confiando en que no sea "una pérdida de tiempo"

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este viernes en la XXVIII Conferencia de Presidentes Autonómicos, que se llevará a cabo en el Palau de Pedralbes de Barcelona, y confía que no sea "una pérdida de tiempo" ni "una cortina de humo".

La líder del Ejecutivo balear asistirá con la consellera de Presidencia y de Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, en el encuentro que comenzará con la fotografía de familia con Su Majestad el Rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de miembros del Ejecutivo central.

Asimismo, a las 09.15 horas los presidentes autonómicos mantendrán un encuentro con el Rey y el presidente y, después, Sánchez y el presidente de la Generalitat de Catalunya harán una declaración institucional con motivo de la Conferencia, que dará paso al inicio de la sesión de trabajo, prevista a las 10.30 horas.

La presidenta del Govern asiste a la Conferencia esperando que "no sea como la última, que fue una sucesión de monólogos, con el tiempo cerrado y faltando el respeto a los presidentes autonómicos".

Prohens celebró el miércoles que las 13 CCAA comunidades gobernadas por el PP hayan logrado introducir sus temas en el orden del día de la Conferencia de Presidentes, como, en el caso de Baleares, crisis migratoria y protección de las fronteras, infrafinanciación y vivienda.

Preguntada por la posibilidad de que de la Conferencia se salga con algún tipo de acuerdo, instó a Pedro Sánchez a ser "muy consciente" de que la mayoría de CCAA están gobernadas por el PP, por lo que cualquier acuerdo tendrá que contar con el visto bueno de los 'populares'.

"Eso no es el Congreso, donde la presidenta puede pasar el rodillo", añadió, advirtiendo que se está "bloqueando" la comparecencia de Pedro Sánchez en el 'caso Fontanera', en relación al cual, a su parecer, el PSOE está dando un espectáculo "preocupante".

Sobre el acuerdo en vivienda propuesto por el presidente del Gobierno y que está previsto que se debata en la reunión Prohens señaló que el planteamiento del Ejecutivo central "son cosas que, o bien ya se están haciendo aquí, o se están poniendo en marcha". Así, Baleares presentará sus propuestas concretas en vivienda.

En esta línea, criticó que el presidente del Gobierno "haga anuncios" pero no los "cumpla" en materia de vivienda. "Cada un par de meses sale el presidente del Gobierno y anuncia miles, millones, centenares de millones de viviendas y, como lo de tener palabra no va con él, da igual lo que diga porque no lo acabará cumpliendo", reprochó.

"Lo que espero es que sea más serio y que no sea una cortina de humo para tapar lo que vimos ayer, lamentablemente, en vivo y en directo", añadió, en relación con la comparecencia de la exmilitante socialista Leire Díez, que fue además interrumpida por el presunto conseguidor de la trama del 'caso Koldo' Víctor de Aldama.

"No me pensaba nunca en nuestro país ver como los dos bandos mafiosos de dentro del Partido Socialista terminaran llegado casi a las manos en vivo y en directo", zanjó la presidenta.