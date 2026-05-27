Prohens participará este jueves en actos de hoteleros de Palma, ortodoncistas y Escuela Católica

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una foto de archivo. - CAIB - Archivo

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este jueves a diferentes actos de hoteleros de Palma, ortodoncistas y la Fundación Escuela Católica de Baleares (Fecib).

En primer lugar, a las 10.30 horas, Prohens visitará la III edición de Expotecno de los centros educativos de la Fecib, que tendrá lugar en el Museo de la Educación de Inca bajo el lema 'Sal de la escuela y se abre al mundo'.

En el acto estarán presentes también el presidente de la Fecib, Miquel Balle; la presidenta y gerente de Escuela Católica de Baleares, Llúcia Salleras, y la gerente de la Fundación Illes Balears Europa, Marta Cano. También asistirá el alcalde de Inca, Virgilio Moreno.

Al inicio del acto, la presidenta pronunciará unas palabras y participará en la entrega del 2º Premio de Mallorca del concurso 'Pinta Europa', junto con Cano. Acto seguido, las autoridades asistentes realizarán una visita por los 'stands' de la Expotecno.

Más tarde, a las 15.00 horas, Prohens inaugurará el 72º Congreso de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, SedO Mallorca 2026, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Palma. A su llegada, Prohens será recibida por el presidente de la SedO, Javier Girón de Velasco, otros miembros de la sociedad y al acto también asistirá la consellera de Salud, Manuela García.

Por último, a las 20.00 horas, Prohens participará en el acto conmemorativo del 50º aniversario de la Asociación Hotelera de Palma, que tendrá lugar este jueves en el Castillo de Bellver.

Al acto asistirán también el presidente de la Asociación Hotelera de Palma, Francisco Serrano, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, entre otras autoridades.

Tras unas palabras a cargo del alcalde, la presidenta del Govern y otras autoridades participarán en la entrega de las medallas de oro de la asociación a los expresidentes de la Federación Hotelera de Mallorca. Al finalizar, la presidenta pronunciará unas palabras.