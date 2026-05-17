Prohens participará este lunes en la entrega de premios Grans Actius de formación digital a mayores de 55 años

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una rueda de prensa - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este lunes en el acto de entrega de los premios Grans Actius, que se celebrará a las 18.00 horas en el Consolat de Mar.

Los galardones reconocen la trayectoria y la implicación del alumnado y los colectivos vinculados al Programa Grans Actius, que abre nuevas oportunidades en el mundo digital a las personas mayores de 55 años.

En el acto participarán también el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa; el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot; el director de la Fundación Universidad Empresa (Fueib), Luis Vegas; y la directora del Programa Grans Actius, Layla Serra.

Tras la entrega de premios, la presidenta del Govern pronunciará unas palabras de clausura y se hará una fotografía de grupo con todos los galardonados.