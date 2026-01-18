Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. Archivo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, participará este lunes en el foro turístico Hotusa Explora, la antesala de Fitur.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios, la presidenta Prohens participará este lunes en la jornada del XII Foro de Innovación Turística Hotusa Explora, que tendrá lugar en el hotel Eurostars Madrid Tower.

A su llegada, a las 09.15 horas, Prohens será recibida por el presidente del Grupo Hotusa, Amancio López, y otros responsables de la compañía. Al acto asistirá también el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

En esta jornada, la presidenta participará en la ponencia 'Más allá del éxito: innovar para seguir liderando', acompañada del copresidente del Grupo Barceló, Simón Pedro Barceló. La intervención de Prohens, prevista en torno a las 10.10 horas, será moderada por parte del director de Hosteltur, Manuel Molina.