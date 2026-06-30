Prohens participará este miércoles en la jornada 'Futuro y competitividad del sector hotelero' en Palma

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este miércoles en la clausura de la II edición de la jornada 'Futuro y competitividad del sector hotelero', organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

El encuentro se celebrará en el complejo deportivo Golf Son Muntaner a partir de las 13.00 horas.

A su llegada, Prohens será recibida por el presidente de APD en Baleares y vicepresidente de Camper, Llorenç Fluxà, así como por la directora institucional y directora de APD Baleares, Sonia Ojeda, y el director de la empresa Marsh en Baleares, Alberto Sánchez.