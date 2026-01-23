Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante una rueda de prensa en el Consolat de Mar. Archivo. - CAIB - Archivo

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este sábado en el acto central de la Diada de Protección Civil de Baleares.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios de comunicación, la presidenta Prohens participará este sábado en el acto de reconocimiento a los voluntarios y agrupaciones de Protección Civil por su labor en los operativos de emergencia de los incendios de Castilla y León y la dana de Ibiza y Formentera.

Este reconocimiento se enmarca en la Diada de Protección Civil de Baleares, en la que se entregarán diversos reconocimientos y felicitaciones, así como también se repartirá nuevo material de trabajo a las Agrupaciones de Protección Civil.

La Diada, organizada por la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, tendrá lugar en Binicomprat, Algaida. Comenzará a las 11.00 horas con una serie de ponencias y una mesa redonda destinada a los voluntarios de Protección Civil. También habrá una exposición de vehículos y material de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil.

El acto central comenzará a las 13.00 horas, con la presencia de la presidenta Prohens, y de la vicepresidenta segunda del Govern y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia M. Estarellas, y el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, entre otras autoridades.

El acto central, que tiene una duración prevista inferior a una hora, finalizará con una foto de familia.