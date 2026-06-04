Prohens participará este viernes en el I Congreso de la Cátedra de Derecho Deportivo Palma Futsal

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes al acto de inauguración del I Congreso de la Cátedra de Derecho Deportivo Palma Futsal-Conecta Balear de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Estará acompañada por el rector de la UIB, Jaume Carot; la decana de la Facultad de Derecho, Aina Salom, y el director de la Cátedra, Jaime Campaner.

La líder del Ejecutivo asistirá a las 15.00 horas al congreso, que se celebrará en la sala de actos del edificio Gaspar Melchor de Jovellanos de la UIB, y cerrará el acto con unas palabras.