Prohens plantea ampliar la conectividad aérea en Menorca y Eivissa para alargar la temporada turística

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la WTM de Londres. - CAIB

PALMA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha planteado la posibilidad de ampliar la conectividad aérea en Menorca y Eivissa, donde a día de hoy es "muy estacional", con el objetivo de poder alargar la temporada turística.

De este modo se ha pronunciado, en declaraciones a los medios de comunicación, durante su presencia en la World Travel Market (WTM) de Londres, donde este martes se ha reunido con representes del grupo turístico TUI y ha presentado el proyecto del Ejecutivo autonómico.

Preguntada acerca de si Baleares tiene "demasiada" conectividad aérea, en contraposición con las demandas de Canarias, Prohens ha considerado que en el archipiélago mediterráneo esta es "muy desigual entre islas".

"En el caso de Menorca y Eivissa la conectividad todavía es muy estacional y es uno de los hándicaps que dificulta la posibilidad de alargar la temporada y la promoción de la temporada media y baja, que ya es un hecho en Mallorca", ha argumentado.

La posibilidad de ampliar la conectividad aérea en ambas islas "es lo que trasladan tanto desde el sector como desde los diferentes consells insulares" y, por lo tanto, "lo que promociona el Govern".

"Una temporada más larga significa más meses de trabajo, más estabilidad laboral, más seguridad para los trabajadores y para las pequeñas empresas. Una temporada más larga, sin picos de crecimiento en temporada alta sino mejor repartidos en los meses de temporada media, es la estrategia en las que estamos todos de acuerdo", ha subrayado la líder autonómico.

Esta es una cuestión de la que todavía no ha hablado con ninguna compañía aérea, ha reconocido Prohens. No obstante, ha asegurado que, en la reunión con TUI, los responsables de la compañía se han "comprometido" a mantener más encuentros para estudiar la manera de "alinearse con esta estrategia".

Todo esto, ha puntualizado, no quiere decir que este planteamiento no sea compatible con la demanda de la cogestión aeroportuaria y el rechazo a la estrategia de Aena para ampliar el número de viajeros que pasan por los aeropuertos de Baleares. "Mientras todos estamos de acuerdo en que el éxito ya no se puede medir en récords de llegadas de turistas anuales, Aena tiene un plan para llegar a los 50 millones. Eso no es de recibo", ha criticado.

ALARGAS LAS ESTANCIAS REDUCE LA SATURACIÓN

La presidenta del Govern ha sostenido que la posibilidad de alargar las estancias es algo "importante" porque permitiría reducir las situaciones de "congestión o saturación".

"Hace años teníamos unas estancias más largas, de una semana, y ahora vemos que la tendencia es de estancias más cortas. Por eso siempre digo que no hay que contar el número de turistas que llegan, sino los datos en su conjunto. Si no estamos haciendo trampas cuando hablamos, por ejemplo, de los 20 millones de turistas", ha dicho.

La manera de conseguir este objetivo, ha considerado, "sin duda pasa por la colaboración público-privada". "Es imprescindible que se pueda incentivar y fomentar de alguna manera estas estancias por parte del sector privado y que haya una oferta cultural, deportiva y de experiencias que nos hacen únicos que haga que los que nos visitan permanezcan más tiempo en el territorio", ha indicado.

Preguntada acerca de si los elevados precios o las temperaturas extremas pueden ser impedimentos para llevar a cabo estas políticas, Prohens ha considerado que no. En el primer caso, ha esgrimido, "sería un error volver al discurso de competir en precio"; en el segundo, es una realidad que "se nota en toda Europa" y a la que no se puede atribuir una caída de los visitantes.