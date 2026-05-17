Prohens pone en valor la cría del caballo de pura raza menorquina en la feria Menorca Horse Week

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la feria Menorca Horse Week - CAIB

PALMA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha puesto en valor la labor de proteger y mantener viva la cría del caballo de pura raza menorquina, tras visitar la feria Menorca Horse Week.

"Gracias por el trabajo incansable", ha dicho en un mensaje en la red social X en referencia a la Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos de Raza Menorquina.

La líder del Ejecutivo ha asistido este domingo a la feria menorquina acompañada del presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, y del alcalde de Es Mercadal, Joan Palliser.

En el acto ha participado también el presidente de la Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos de Raza Menorquina, Tolo Mercadal, entre otras autoridades.

Igualmente, ha asistido al XXXV Concurso Morfológico y ha participado en la entrega de los galardones especiales de la feria ecuestre.

"Ha sido un placer poder acompañaros hoy: al sector, especialmente a los criadores, y a todas las personas que, generación tras generación, continuáis luchando y preservando una parte esencial del alma de la isla", ha añadido.