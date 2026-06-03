Prohens pone en valor el esfuerzo de los pescadores en una visita a la Cofradía de Alcúdia y la lonja

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visita la Cofradía de Pescadores de Alcúdia - CAIB

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha puesto en valor la labor que realizan cada día los pescadores, que "mantienen vivo un oficio que ha pasado de generación en generación".

Así lo ha destacado Prohens este miércoles tras visitar la Cofradía de Pescadores de Alcúdia, acompañada por el presidente David Carsi, con otros miembros de la Junta Directiva, y por la alcaldesa de Alcúdia, Josefina Linares.

"Un espacio que forma parte de nuestras raíces y de nuestra manera de ser", ha subrayado la presidenta en un mensaje en la red social X tras la visita, en el que ha añadido que la pesca "es tradición, esfuerzo e identidad".

En este sentido, ha reivindicado que es una parte esencial de la historia de Alcúdia y de Mallorca. "Una muestra de los valores que nos definen: trabajo, compromiso y respeto por el mar", ha señalado.

La líder del Ejecutivo también ha visitado las instalaciones de la empresa Alcudiamar en el Port d'Alcúdia, donde ha sido recibida por el presidente y la gerente de la empresa, Bartomeu Bestard y Francisca Reinés, respectivamente.

Para Prohens, este proyecto impulsa la actividad náutica y deportiva "desde el respeto al entorno y con la voluntad de generar oportunidades para el municipio".

"La industria náutica genera puestos de trabajo especializados y contribuye al posicionamiento de Baleares como referente de la industria náutica del Mediterráneo", ha concluido.