La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, en el foro sobre inmigración en Manacor - PP

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha defendido las propuestas del programa electoral de su partido para "poner orden" en la política migratoria, establecer cupos de entrada, exigir requisitos de integración y garantizar el retorno de quienes entren ilegalmente en España.

Así lo ha reivindicado este martes en un foro sobre inmigración celebrado en Manacor, en el que ha advertido de que en Baleares "no cabe todo el mundo".

En este sentido, ha apostado por "ajustar la inmigración a la capacidad real de acogida" de las Islas, donde la población ha aumentado un 47 por ciento en los últimos 25 años, con consecuencias sobre la vivienda y los servicios públicos.

La presidenta 'popular' ha explicado que el PP propone establecer cupos de inmigración en función de la disponibilidad de vivienda, los servicios públicos, el desempleo y las necesidades del mercado laboral.

Además, ha subrayado que quienes quieran venir a trabajar deberán hacerlo con un contrato firmado en origen o mediante un visado temporal de búsqueda de empleo, con controles y plazos definidos. También se agilizará la homologación de títulos para cubrir la falta de profesionales cualificados.

"Son bienvenidos quienes vienen legalmente a trabajar y contribuir a nuestra sociedad, pero necesitamos normas claras sobre quién, cómo y para qué entra en nuestro país", ha defendido.

Prohens ha destacado que el programa electoral del candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, contempla poner fin a las regularizaciones masivas, limitar el arraigo a supuestos excepcionales y exigir requisitos adicionales al empadronamiento para acceder a determinadas prestaciones económicas.

Asimismo, ha señalado como "exigencias fundamentales" la integración, el respeto a las leyes y la igualdad entre hombres y mujeres, subrayando que "ninguna costumbre ni religión puede justificar la subordinación de la mujer ni ningún tipo de discriminación".

También ha reivindicado la expulsión de quienes cometan delitos sexuales, delitos de sangre o incurran en multirreincidencia.

En materia de retornos, la presidenta del PP en las Islas ha indicado que Feijóo reforzará los medios para ejecutar las órdenes de expulsión y, "si es necesario", impulsará centros de retorno en terceros países.

A su entender, es necesario sustituir la política de reparto de menores migrantes no acompañados por una política de retornos y reunificación familiar en origen, con el Estado asumiendo su atención inicial, identificación y tutela, evitando su "asignación automática" a las comunidades autónomas.

Finalmente, Prohens ha contrapuesto estas medidas al "descontrol migratorio" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha reivindicado que "no basta con gritar más fuerte ni con hacer vídeos en TikTok, hacen falta propuestas concretas y gestión".

"El PP ofrece una política migratoria legal, ordenada, efectiva y segura. Feijóo ofrece orden y seguridad", ha concluido, apelando al voto al PP el próximo 29 de noviembre.

MARÍ BOSÓ, A LAS MAFIAS: "SE HA ACABADO EL NEGOCIO"

Por su parte, el candidato del PP al Congreso por Baleares, José Vicente Marí Bosó, ha expuesto que "mientras otros se dedican a mirar para otro lado, Alberto Núñez Feijóo está enfocado en arreglar el problema de la inmigración irregular".

"Tenemos un mensaje claro para las mafias: se ha acabado el negocio a quienes trafican con los sueños y juegan con la vida de las personas. Pondremos todos los medios para combatirlas y acabar con ellas", ha aseverado.

Asimismo, el 'popular' ha destacado el compromiso del PP con los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto, para reforzar las plantillas y dotarlas de más medios.

También ha apostado por reconocerlos como profesión de riesgo. "Activaremos esta medida que Francina Armengol ha bloqueado en el Congreso", ha añadido.