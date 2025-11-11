Prohens pregunta a MÉS por qué ve "normal" el "abandonar" a quien necesitaba ayuda social para "mirar hacia otro lado"

Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una sesión de control al Govern balear. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha preguntado a MÉS per Mallorca por qué ve "normal" el "haber dejado abandonadas" a las personas que necesitaban una ayuda social para "mirar hacia otro lado por las personas que se aprovechan del sistema de la renta social garantizada".

Prohens se ha pronunciado así, este martes, en respuesta a una pregunta del portavoz parlamentario de MÉS, Lluís Apesteguia, durante el pleno del Parlament, sobre el coste de la vida en Baleares, en la que la presidenta se ha preguntado además por qué MÉS encuentra "normal" el "defraudar más de un millón de euros al Govern" y por qué lo defiende, "por qué era su partido, por incapacidad de gestión o por connivencia con los que defraudan", ha cuestionado.

Tras todas estas preguntas, Prohens ha explicado a Apesteguia que lo que, a su entender, está pasando con la cesta de la compra es que "el Gobierno del PSOE subió el pasado mes de enero el IVA de los alimentos básicos como el pan, los huevos, la fruta o las verduras, el IVA del aceite del girasol, el IVA de la luz y, una año más, a estas alturas, se sigue sin saber qué pasará con la gratuidad del transporte público", ha criticado la presidenta del Govern.

"Qué hará su diputado este jueves con la enmienda a la ley de movilidad sostenible. Si no se aprueba, romperán con Sumar en la próxima asamblea", se ha preguntado también la presidenta.