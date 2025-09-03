Prohens presenta la final de la Copa Illes Balears que enfrentará este sábado al CD Sant Jordi y FC Luchador

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presentado la final de la Copa Illes Balears organizada por la Federación de Fútbol de Baleares (FFIB) y que enfrentará este sábado al CD Sant Jordi y FC Luchador.

Durante el acto de presentación, celebrado este miércoles en el Consolat de Mar, se ha expuesto la nueva copa, creada expresamente para esta competición, y el presidente de la FFIB, Jordi Horrach, ha entregado la camiseta de la selección balear a la presidenta del Govern.

Se trata de la primera edición de la Copa Illes Balears en la que los dos equipos finalistas lucharán para hacerse con una de las plazas para disputar la fase previa de la Copa del Rey. La competición, según el presidente de la FFIB, ha sido un éxito en participación e implicación por parte de los clubes de todas las islas.

Horrach ha subrayado también que para el año que viene impulsarán el mismo modelo de Copa Illes Balears para fútbol sala masculino y femenino y para fútbol femenino y ha agradecido la colaboración y apoyo del Govern.

Por su parte, Prohens ha puesto en valor que la Copa Illes Balears es "una oportunidad única" para unir a todos los equipos de las cuatro islas y que enfrenta a los campeones de las ligas amateurs de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. De este modo, ha destacado, se da visibilidad a clubes más pequeños.