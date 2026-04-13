Prohens presenta IB Digital: "La mayor revolución tecnológica en la Administración autonómica en 25 años"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la presentación de IB Digital - CAIB

PALMA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital) como "la mayor revolución tecnológica en la Administración autonómica de los últimos 25 años".

El ParcBit ha acogido este lunes el acto de presentación oficial, después que el pasado mes de diciembre el Govern aprobara los estatutos de IB Digital como organismo autónomo, pasando a concentrar más de 400 trabajadores.

Para la líder del Ejecutivo, la creación de este organismo supone "un paso decisivo para construir una administración del siglo XXI, más ágil, más eficiente y centrada en las personas".

El objetivo es poner la tecnología al servicio de los ciudadanos, simplificar los procesos administrativos y mejorar la calidad de los servicios públicos.

Para ello, el Govern ha concentrado en una única estructura a más de 400 trabajadores públicos del ámbito tecnológico procedentes de diferentes ámbitos de la Administración, lo que permitirá reforzar la coordinación, optimizar recursos y avanzar con una estrategia común.

En este sentido, Prohens ha subrayado que representa un cambio de modelo en la gestión pública, en el que la tecnología pasa a ser un elemento estratégico en la toma de decisiones y la mejora de los servicios.

La nueva agencia, ha señalado, permitirá "superar la fragmentación existente" y avanzar hacia una administración "más coherente, moderna y preparada para afrontar los retos del presente".

"La tecnología ya no es un apoyo o una herramienta auxiliar, es un elemento central para gobernar mejor", ha agregado la presidenta durante el acto.

El director general de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico, Francisco Cánovas, ha explicado que IB Digital impulsará la digitalización y automatización de procedimientos, con el objetivo de reducir la burocracia, agilizar los trámites y ofrecer una experiencia más sencilla y accesible a la ciudadanía.

Asimismo, dotará a los empleados públicos de herramientas tecnológicas más avanzadas, que permitan mejorar la eficiencia y centrar el trabajo en tareas de mayor valor añadido.

La Agencia desempeñará también un papel fundamental en materia de ciberseguridad, reforzando la protección de los sistemas y garantizando un entorno digital "seguro y fiable", en un contexto cada vez más exigente.

Según han presentado, IB Digital se divide en tres áreas estratégicas. En primer lugar, el Área de Experiencia Ciudadana y Apoyo al Usuario Interno, que se encarga, entre otras, de la simplificación administrativa y la sociedad digital.

En segundo lugar, el Área de Software Sectorial y Gobierno del Dato, que integra la innovación o la inteligencia artificial; y, finalmente, el Área Tecnológica Transversal y Ciberseguridad, que gestiona la administración electrónica o las telecomunicaciones.

Durante el acto, celebrado en el Complejo de Investigación de Baleares, en el ParcBit, la presidenta ha puesto en valor este espacio como "símbolo de la apuesta del Ejecutivo por la innovación, el conocimiento y la colaboración entre el sector público y privado".

En esta línea, ha hecho hincapié en el impulso dado al ParcBit durante esta legislatura, con un Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento que moviliza alrededor de 68 millones de euros.

"El objetivo es claro: convertir Baleares en un territorio atractivo para el talento, la innovación y la inversión tecnológica", ha afirmado Prohens, quien ha señalado que la modernización de la Administración es una condición imprescindible para lograrlo.