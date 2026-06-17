Prohens presentará este jueves la campaña contra incendios forestales para este verano

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, atiende a los medios - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, presentará este jueves la campaña contra incendios forestales del verano 2026 en un acto en el aeródromo de Son Bonet a las 11.30 horas.

Estará acompañada por la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y por el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet.

Participarán también agentes de medio ambiente, personal de los servicios de emergencia y representantes del Consell de Mallorca, de los ayuntamientos de Palma y Marratxí, y de la Comandancia de la Guardia Civil de Baleares.

Las autoridades se trasladarán a la zona aérea para visitar los medios aéreos que trabajan en la extinción de incendios y luego al lugar donde estarán ubicados los medios terrestres que se utilizan en la extinción de incendios.