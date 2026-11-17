Prohens presentará este miércoles la campaña institucional del 25N - CAIB
PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, presentará este miércoles la campaña institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N).
El acto, según ha informado el Ejecutivo autonómico, se celebrará a las 10.00 horas en la capilla del Consolat de Mar.
También asistirán la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández; la directora del Instituto IBDona, Catalina Salom, y representantes de los consells insulares, el Ayuntamiento de Palma y la Felib.