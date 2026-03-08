La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el acto de entrega de las Medallas de Oro y Premios Ramon Llull, en Sa Llotja, a 28 de febrero de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, presidirá este lunes la constitución de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo de Baleares.

El acto tendrá lugar a las 12.30 horas en la capilla del Consolat de Mar, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

En el acto estarán presentes la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción del Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, en calidad de presidenta de la Mesa; el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y representantes de las diferentes consellerias, los consells insulares, la Felib y la Delegación del Gobierno en Baleares.

Esta previsto que Prohens atienda a los medios de comunicación al finalizar la reunión.