Prohens rechaza los decretos de vivienda y atribuye su urgencia a "que se deje de hablar de Ceuta"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha calificado este miércoles al Gobierno central como "corrupto" y "tramposo", en relación a la aprobación de los dos decretos de vivienda, y ha atribuido su urgencia "a que se deje de hablar de Ceuta"

"Ya sabíamos que teníamos un gobierno corrupto, ahora sabemos que además tenemos un gobierno tramposo, que aprueba dos decreto, que publica uno en el BOE (...) y esta vez engañando absolutamente a todo el mundo, por eso digo que es un gobierno tramposo, con dos decretos que además se contradicen entre ellos y que ni siquiera son complementarios", ha afirmado este miércoles en declaraciones a los medios.

La líder del Govern ha acusado al Ejecutivo central de engañar a todos, incluidos sus socios y las personas que le reclaman soluciones. "Es el colofón de la legislatura", ha añadido.

"La semana pasada estuve en Madrid con el presidente Vivas y se me volvió a poner la piel de gallina. Lo de Ceuta no lo podemos olvidar. Tenemos una ciudad española invadida", ha indicado.

En cuanto al contenido de los decretos de vivienda, Prohens ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez, en palabras del propio presidente, haya negociado a contrarreloj para aprobar unos decretos con la voluntad de solucionar una problemática que, para Prohens, "que no han sido capaces de solucionar en ocho años".

La presidenta ha rechazado los decretos del Consejo de Ministros porque a su parecer "no van a la raíz del problema" ni proponen una sola medida que ponga más vivienda asequible en el mercado ante el crecimiento poblacional.

"Los últimos 20 años la población de Baleares ha crecido prácticamente un 50 por ciento, mientras la construcción de viviendas ha aumentado por debajo del 30 por ciento. Aquí hay un problema de oferta y demanda y hay un problema de precios", ha argumentado.

En el caso de Baleares, la presidenta ha criticado al Gobierno central por, a su juicio, "cargar sobre las espaldas de los pequeños propietarios" la emergencia habitacional.

INDEMNIZACIÓND DE 12 MENSUALIDADES

En cuanto a las medidas concretas que se han conocido, Marga Prohens se ha referido a la indemnización de 12 mensualidades que el propietario tendrá que abonar al inquilino si no le renueva el contrato y ha expresado su preocupación sobre el perjuicio en el contexto balear.

"En Baleares, aunque nos quieran entretener con sus fondos buitre, el 96 por ciento son pequeños propietarios, familias que con sus esfuerzos han podido tener una vivienda o dos o más viviendas", ha reiterado.

A juicio de la presidenta, las medidas del Gobierno central no supondrán más vivienda asequible sino una reducción de la oferta e incluso expulsión de personas de su vivienda en alquiler.

Para Prohens, se trata "de la mayor irresponsabilidad que ha cometido el PSOE y el Gobierno de España" y que será "pernicioso" para los pequeños propietarios y para los inquilinos vulnerables.

La presidenta del Govern, además, se ha sumado al llamamiento que el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo ha hecho a Junts y a PNV para que no apoyen "esta barbaridad".