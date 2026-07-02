Prohens recibe a los 20 alumnos con las mejoras notas de las PAU 2026

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibe a los 20 alumnos con las mejoras notas de la PAU 2026 - CAIB

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recibido a los alumnos que han obtenido las mejores calificaciones en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) del año 2026 en Baleares, en un acto de reconocimiento a la excelencia académica.

Al acto también han asistido el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; y el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot.

Durante la recepción, la presidenta y el conseller han felicitado a los estudiantes por sus resultados y han destacado el esfuerzo, la constancia y el compromiso con el aprendizaje como valores clave para alcanzar el éxito académico, al tiempo que han reconocido la labor de los centros educativos y del profesorado.

Los estudiantes han sido galardonados con un volumen que recoge dos libros de relato de la escritora Carme Riera 'Te deix, amor, la mar com a penyora' y 'Jo pos per testimoni les gavines'; el libro de 'Poesia completa' de Josep M.Llompart y un bolígrafo.

La mejor nota de Baleares ha sido la de Teresa Comellas, del IES Josep Maria Quadrado, con un 9,878.

Los alumnos con mejores calificaciones de Mallorca han sido Carlos Fuentes (Colegio Luis Vives), con un 9,760; Cristina Lladó (IES Joan Alcover), con 9,696; Lucía Martínez (Colegio Beat Ramon Llull), 9,688; Sergio Morillo (IES Guillem Cifre de Colonya), 9,674, Marcos Calviño (Colegio Luis Vives), 9,619, Cristina Martín (Colegio Pius XII), 9,608; Luis Kayling (Colegio Sant Pere), 9,596; Judit Riera (IES Mossèn Alcover), 9,592; Adrià Julià (Aula Balear), 9,564; y Emilie Sánchez (IES Josep Maria Llompart), 9,560.

De Menorca, además de Teresa Comellas, David Marquès (IES Maria Àngels Cardona), ha obtenido un 9,525, Julia Lupiáñez (IES Josep Miquel Guàrdia); 9,228; y Lluc Pons (IES Josep Miquel Guàrdia), 9,176.

Las mejoras notas en Eivissa las han obtenido Sofía Cardona (IES Sa Serra), 9,510, Antonio Montero (IES Sa Colomina), 9,408; Denisa Maria Marian (IES Isidor Macabich), 9,188; Gala Irene Mazarrasa (Colegio Mestral), 9,186; y Miguel Rodríguez (Colegio Nostra Senyora de Consolació), 9,162.

Finalmente, en Formentera la mejor nota de la PAU este curso la ha sacado Yasser El Mansouri, del IES Marc Ferrer, que ha obtenido un 8,502.

PREMIOS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA

La presidenta del Govern ha destacado que todos estos alumnos optan a los premios para los estudiantes con las mejores notas de acceso a la universidad correspondientes al curso 2025-2026 del Govern.

La convocatoria se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB). "Ahora, en Baleares, el esfuerzo y la excelencia tienen premio", ha subrayado Prohens, agregando que es la primera vez que el Consolat de Mar acoge este acto.

En total, se concederán 20 premios, dotados con 600 euros cada uno, distribuidos en diez premios para Mallorca, cuatro premios para Menorca, cinco premios para Eivissa y un premio para Formentera.

El plazo para presentar las solicitudes se abrirá el 15 de julio y finalizará el 24 de julio, y deberán tramitarse de forma telemática.

La líder del Ejecutivo ha puesto en valor las notas de estos estudiantes, "especialmente este año, con una ley estatal que no os lo ha puesto fácil". "La Lomloe no ha funcionado y os ha perjudicado", ha considerado.