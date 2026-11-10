Prohens recibe en audiencia al embajador del Reino Unido en España - CAIB

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recibido en audiencia al embajador del Reino Unido en España, Alex Ellis, acompañado por el vicecónsul, Randy Valbuena.

La audiencia se ha celebrado a las 11.00 horas de este martes en la sala Montenegro del Parlament.

Por parte del Govern ha asistido la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.