Prohens recibe en audiencia al embajador del Reino Unido en España

Prohens recibe en audiencia al embajador del Reino Unido en España
Prohens recibe en audiencia al embajador del Reino Unido en España - CAIB
Europa Press Baleares
Publicado: martes, 10 noviembre 2026 14:35
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PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recibido en audiencia al embajador del Reino Unido en España, Alex Ellis, acompañado por el vicecónsul, Randy Valbuena.

La audiencia se ha celebrado a las 11.00 horas de este martes en la sala Montenegro del Parlament.

Por parte del Govern ha asistido la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.

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