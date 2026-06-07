Prohens recibe este lunes a los alcaldes de Búger, Ariany y Costitx

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern recibirá este lunes en varias audiencias a los alcaldes de Búger, Pere Torrens; Ariany, Joan Ribot, y Costitx, Antoni Salas.

La primera reunión, a las 10.30 horas, será con el primer edil de Búger. A las 11.15 horas será el turno del alcalde de Ariany y a las 12.00 horas está previsto el encuentro con el munícipe de Costitx.

En todas las audiencias, en el Consolat de Mar, estará también la directora general de Coordinación y Cooperación Local, Isabel Febrer.