Prohens recibirá en audiencia este jueves al alcalde de Santa Eugènia y a los obispos Menorca y Pitiusas

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá en audiencia en el Consolat de Mar al alcalde de Santa Eugènia, Pep Lluís Urraca, y a los obispos de Pitiusas y de Menorca, Vicente Ribas y Gerard Villa, respectivamente.

El primer encuentro será este jueves a las 12.00 horas con el obispo de Eivissa y Formentera. Posteriormente, a las 13.00 horas, Prohens recibirá al primer edil de Santa Eugència, junto con la directora general de Coordinación y Cooperación Local del Govern, Isabel Febrer.

La líder del Ejecutivo recibirá al obispo de Menorca a las 14.00 horas y, a las 17.00 horas, a los consejeros y equipo directivo de Hiper Centro con motivo del 40º aniversario de la cadena.