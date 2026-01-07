Prohens recibirá en audiencia este jueves a los alcaldes de Sencelles y Valldemossa

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá en audiencia este jueves al alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd, y al de Valldemossa, Nadal Torres.
El primero en reunirse con Prohens en el Consolat de Mar será Verd a las 12.30 horas y, a las 13.15 horas, la líder del Ejecutivo recibirá a Torres.
En ambos encuentros estará presente también la directora general de Coordinación y Cooperación Local, Isabel Ferrer.