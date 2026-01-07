Prohens recibirá en audiencia este jueves a los alcaldes de Sencelles y Valldemossa

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá en audiencia este jueves al alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd, y al de Valldemossa, Nadal Torres.

El primero en reunirse con Prohens en el Consolat de Mar será Verd a las 12.30 horas y, a las 13.15 horas, la líder del Ejecutivo recibirá a Torres.

En ambos encuentros estará presente también la directora general de Coordinación y Cooperación Local, Isabel Ferrer.

