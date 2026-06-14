Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá en audiencia este lunes al jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Antonio Puebla.

Al encuentro, que tendrá lugar a las 11.15 horas en el Consolat de Mar, también asistirá la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.

PREMIOS 'ARA BALEARS'

La líder del Ejecutivo asistirá al acto de entrega de los premios del 'Ara Balears' 2026, en el marco del decimotercer aniversario del diario.

Al llegar al acto, a las 19.00 horas en Es Baluard Museu, Prohens será recibida por el cofundador y presidente del Consejo Editorial del 'Diari Ara', Ferran Rodes, y por el director general de 'Ara Balears', Biel Ferragut.

También asistirá el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà. Prohens cerrará el acto con unas palabras, una vez que se hayan entregado los galardones.