Prohens recibirá en audiencia este martes a representantes de Turistec

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, junto con el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, recibirá en audiencia a los representantes de Turistec, encabezados por su presidente, Jaume Montserrat.

El encuentro se celebrará este martes a las 18.00 horas en el Consolat de Mar. Por parte de este clúster empresarial dedicado a la tecnología turística, también asistirá su secretario, José Antonio Fernández de Alarcón.