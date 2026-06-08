Prohens recibirá en audiencia este martes a representantes de Turistec

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en un pleno
Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 8 junio 2026 18:04
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PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, junto con el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, recibirá en audiencia a los representantes de Turistec, encabezados por su presidente, Jaume Montserrat.

El encuentro se celebrará este martes a las 18.00 horas en el Consolat de Mar. Por parte de este clúster empresarial dedicado a la tecnología turística, también asistirá su secretario, José Antonio Fernández de Alarcón.

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