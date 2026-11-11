Prohens recibirá este jueves en audiencia a la comitiva del Dijous Bo y a representantes del Clúster Construlab

La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General de Baleares, en el Parlament Balear, - Javier Fernández - Europa Press
PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá este miércoles en audiencia a la comitiva de las fiestas del Dijous Bo de Inca y a representantes del Clúster Construlab.
La comitiva 'inquera' de las fiestas del Dijous Bo, encabezada por el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, llegará a Consolat de Mar a las 9.00 horas, según ha informado el Govern.
Durante la reunión, la comitiva entregará a Prohens el cartel del Dijous Bo 2026 y una cesta de productos típicos de Inca. Asimismo, la presidenta y el alcalde dirigirán unas palabras a los asistentes al acto.
Por otro lado, a las 11.00 horas, Prohens recibirá a los representantes del Clúster Construlab, encabezados por su presidente, José María Bauzá.
En la audiencia estarán presentes el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el director del Ibavi, Roberto Cayuela.