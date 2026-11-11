Prohens recibirá este jueves en audiencia a la comitiva del Dijous Bo y a representantes del Clúster Construlab

La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General de Baleares, en el Parlament Balear,
La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General de Baleares, en el Parlament Balear, - Javier Fernández - Europa Press
Europa Press Baleares
Publicado: miércoles, 11 noviembre 2026 19:45
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PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá este miércoles en audiencia a la comitiva de las fiestas del Dijous Bo de Inca y a representantes del Clúster Construlab.

La comitiva 'inquera' de las fiestas del Dijous Bo, encabezada por el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, llegará a Consolat de Mar a las 9.00 horas, según ha informado el Govern.

Durante la reunión, la comitiva entregará a Prohens el cartel del Dijous Bo 2026 y una cesta de productos típicos de Inca. Asimismo, la presidenta y el alcalde dirigirán unas palabras a los asistentes al acto.

Por otro lado, a las 11.00 horas, Prohens recibirá a los representantes del Clúster Construlab, encabezados por su presidente, José María Bauzá.

En la audiencia estarán presentes el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el director del Ibavi, Roberto Cayuela.

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