Prohens recibirá este martes a los niños y niñas saharauis que pasan las vacaciones de verano acogidos en Mallorca - CAIB

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá este martes a los niños y niñas saharauis que forman parte del programa 'Vacaciones en paz 2026'.

El acto tendrá lugar a las 10.00 horas en la capilla del Consolat de Mar, ha informado el Ejecutivo autonómico.

Prohens estará acompañada por la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y la consellera de Salud, Manuela García.

A la recepción también asistirán la presidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Baleares, Catalina Rosselló, y el delegado del Frente Polisario en el archipiélago, Ehmudi Lebsir.

Tras unas palabras de la presidenta y de las autoridades asistentes, se realizará una fotografía de grupo y se entregarán unos regalos a los niños y niñas.

ALCALDE DE DEIÀ

A las 13.30 horas, de nuevo en el Consolat de Mar, la presidenta del Govern recibirá en audiencia al alcalde de Deià, Joan Ripoll.

En la reunión participará también la directora general de Coordinación y Cooperación Local del Govern, Isabel Febrer.