Prohens recibirá este miércoles en audiencia al presidente de la asociación de las agencias de viajes en Baleares

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá en audiencia al presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba), Pedro Fiol.

Al encuentro en Consolat de Mar también acudirá la responsable de la ejecutiva de Aviba, Pilar Pujol, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y el director general de Turismo, Miquel Àngel Rosselló.