Prohens recibirá este miércoles a la comitiva del Vermar y asistirá a la reapertura de un centro de cultura judía

Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens. - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) - La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá este miércoles a la comitiva de la Festa des Vermar de Binissalem y asistirá a la reapertura de un centro de interpretación de la cultura judía.

El primer acto tendrá lugar a las 09.00 horas en el Consolat de Mar, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

La comitiva de fiestas estará integrada por el alcalde de Binissalem, Joan Víctor Martí, y el resto de regidores, así como de las 'vermadores' y 'vermadors' de este año.

Durante la recepción, la presidenta les entregará unos obsequios. A continuación, el alcalde de Binissalem pronunciará unas palabras y entregará el programa de fiestas y un obsequio a Prohens.

A las 19.00 horas asistirá al acto de reapertura del Centre Maimó Ben Faraig, un espacio de interpretación de la cultura judía ubicado en Can Bordils, en Palma. En el acto se presentará también la Fundación Ledor Vador, presidida por Ari Molina.

También, estarán presentes el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal, entre otras autoridades. La presidenta pronunciará unas palabras.

Entre medias, asistirá al primer pleno del Parlament de este último periodo de sesiones de la legislatura, que tendrá como plato fuerte la toma en consideración de la proposición de ley para limitar la entrada de coches en Mallorca.