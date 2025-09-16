Prohens reconoce que los Consells no pueden retornar la competencia de la tutela de menores sin modificación del Estatut

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una sesión del Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha indicado que los Consells insulares no pueden devolver la competencia de la tutela de menores sin una modificación del Estatut d'Autonomia.

De esta manera ha respondido la líder del Ejecutivo a la consulta del diputado de Sa Unió Llorenç Córdoba sobre si el Govern se comprometía posibilitar este retorno de competencias del Consell de Formentera, si lo permitían los servicios jurídicos de la Comunidad.

El diputado ha planteado que la llegada de migrantes a Formentera ha derivado en una "grave carga" que "bloquea" a los servicios que presta la institución insular y los que presta el propio Govern en la isla.

Prohens ha reconocido que Baleares, y Formentera en especial, se encuentran en una "situación límite" y ha reprochado a los diputados del PSIB que acusen al Govern de "racista", por sus postulados sobre inmigración.

En ese sentido, ha detallado que este año habrían llegado 1.700 personas a Formentera y la isla se encarga de la tutela de 135 menores migrantes. "Son datos y una realidad que compromete la viabilidad y todos los servicios del Consell", ha defendido.

La líder del Ejecutivo ha reconocido que la Abogacía analiza esta petición del retorno de competencias pero ha subrayado que "no es posible" conforme al Estatut d'Autonomia hacer una devolución "total o parcial", por lo que se requeriría de una modificación.

Aún así, ha apuntado que esta competencia "no se estaba pensada" para asumir este volumen de menores y ha destacado que los Consells hacen una acogida con "solidaridad y humanidad" frente a "los insultos y amenazas" del Gobierno central y del PSIB.

Córdoba ha reconocido que los servicios jurídicos del Govern le indicaron que no era posible el retorno parcial, por lo que ha pedido que se estudie la nueva petición para la devolución total de las competencias porque si no Formentera estará "condenada al colapso".