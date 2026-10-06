Prohens reconoce que el Govern ha dejado de recaudar 1.500 millones de euros con sus rebajas fiscales

Archivo - Fachada de la Agencia Tributaria de Baleares. - CAIB - Archivo

PALMA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha admitido que el Govern habría dejado de ingresar alrededor de 1.500 millones de euros con las rebajas y deducciones fiscales aplicadas por su Ejecutivo durante la presente legislatura.

Esta es la cifra que ha facilitado al ser preguntada en el Parlament por la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, sobre este asunto, cuando ha contrapuesto el modelo del Govern --del PP apoyado por Vox--, con el del Gobierno de España --de PSOE y Sumar-- al que ha acusado de usar a los ciudadanos como un "cajero automático".

Prohens ha reivindicado que mientras el Govern baja los impuestos, el Gobierno central los ha subido "por encima del sueldo de los españoles" y ha sostenido que "cada vez más gente depende de subsidios o ayudas", por lo que se ha preguntado "¿Dónde está el dinero de los impuestos?".

Todo esto ha apuntado que se ha hecho mientras se han destinado 1.500 millones más a la mejora de los recursos públicos y la deuda pública se ha rebajado en 550 millones de euros.