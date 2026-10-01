Prohens reitera que en Baleares no se aplica la ley de zonas tensionadas "porque agrava el problema"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una rueda de prensa - CAIB
EIVISSA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afirmado que en Baleares no se aplica la ley relativa a zonas tensionadas porque se ha demostrado que no funciona, "sino que agrava el problema".
En Eivissa, en declaraciones a los medios de comunicación, Prohens se ha preguntado si algún político rechazaría aplicar una norma que ayudara a solucionar un grave problema como es la crisis residencial. "Es absurdo", ha dicho la presidenta, quien ha reiterado que, en caso de funcionar la ley, la hubiera aplicado.
Entre otros motivos, Prohens ha recordado que en Cataluña, donde la norma está en vigor, la comunidad se ha convertido en una "campeona en desahucios", con más de 900 sólo en tres meses.
También ha señalado que, tras su aplicación, hay menos oferta de viviendas para alquilar y las que se han retirado han sido las más accesibles. Por tanto, los pocos pisos que quedan han subido sus precios, ha insistido Prohens.
"¿Cómo, desde mi responsabilidad y mi Govern, vamos a aplicar una ley que castiga especialmente a aquellos que están buscando una vivienda?", ha reiterado.
Prohens, por contra, ha afirmado que seguirá haciendo vivienda pública y priorizando a los residentes a la hora de acceder a ella. La presidenta ha recordado también que ahora existen dos decretos "que se contradicen entre sí, algo nunca visto".
Prohens ha recordado que en Baleares los propietarios de viviendas son en un 96 por ciento familias y pequeños propietarios. Por tanto, la decisión de que éstos deban indemnizar al inquilino en caso de no renovar el contrato ha tenido un efecto "pernicioso inmediato", tal como ya auguró la presidenta, con una gran cantidad de alquileres retirados en Baleares en las últimas horas.
"Hoy, quien está buscando un alquiler asequible en Baleares lo tiene más complicado que la pasada semana", ha insistido.
Prohens ha señalado que en Baleares existe un problema de oferta y demanda y, por tanto, colocar en el mercado más viviendas es la única solución. Sin embargo, responsabilizar a los propietarios de la vulnerabilidad de los inquilinos provocará menos oferta. En este sentido, Prohens ha afirmado que debe darse seguridad al propietario.