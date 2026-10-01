El PSIB pide ir más allá de los decretos de vivienda e implantar "más medidas" contra los fondos buitre

Decenas de personas durante la asamblea informativa, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha apoyado los dos decretos ley en materia de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros y que este viernes serán sometidos a votación en el Congreso, aunque ha considerado necesario "trabajar en más medidas" para "combatir" a los fondos buitre.

El diputado socialista en el Parlament Carles Bona ha calculado que los fondos acumulan en Baleares unas 20.000 viviendas, "diez veces más que el parque público de pisos", lo que a su juicio justifica la aplicación de medidas para evitar que "continúen especulando".

El PSIB, en un comunicado, ha defendido que los dos decretos incluyen medidas que "intentan" dar respuesta a situaciones "canalizadas en el caso Maricarmen", una realidad que ha recordado también existe en el archipiélago.

Bona ha defendido la proposición de ley que su grupo parlamentario defenderá en el pleno del próximo martes para permitir que los ayuntamientos de Baleares puedan declararse como zonas tensionadas. para hacer frente a la escalada de los precios del alquiler.

Según las fianzas depositadas en el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) entre 2023 y 2025, los alquileres se han incrementado un 45%, pasando de una media de 959 euros a 1.390, ha advertido el partido.

Bona ha lamentado que esta situación haya provocado "que mucha gente no pueda hacer frente a estos incrementos". "O acabas expulsado de la isla o desahuciado de tu casa", ha dicho en una entrevista concedida este jueves a Ona Mediterrània.

El socialista ha criticado que Prohens haya decidido no echar mano de las herramientas que ofrece la ley estatal de vivienda como la declaración de las zonas tensionadas para topar los precios del alquiler.

"Si hubiese declarado Baleares como zona tensionada se habrían evitado muchos desahucios y mucha gente viviría mejor, porque ahora se siente ahogada", ha sostenido.