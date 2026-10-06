Prohens reitera su negativa a limitar los precios de los alquileres al entender que "agrava el problema" de la vivienda

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria en Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha justificado su rechazo a la aplicación de la limitación de los precios del alquiler, recogidas en la ley de vivienda estatal, al asegurar que "agrava el problema" de acceso a la vivienda y porque son "medidas fracasadas".

De esta manera se ha respondido la líder del Ejecutivo al ser preguntada por el diputado de Més per Menorca Josep Castells por si no considera que es el momento de "tomar medidas", dado que las propuestas del Govern "no dan respuesta" en materia habitacional.

Prohens ha replicado que estas medidas ya se aplican en Catalunya y sería la región donde se producen más desahucios por habitante y donde se habrían retirado del mercado los pisos "asequibles", además de ser un punto donde se han instalado algunas de las acampadas por la vivienda.

También le ha censurado a Castells su supuesto "complejo de inferioridad" con Catalunya porque Baleares no disponga de estas medidas que se aplican en territorio catalán: "¿Qué le han hecho los baleares para que les desee el daño que sufren en Catalunya?", le ha espetado.