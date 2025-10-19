Prohens reivindica Baleares como "una tierra abierta y acogedora" durante un encuentro de casas regionales

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el encuentro con las casas regionales de Baleares en el Castillo de Bellver celebrado en 2024. - CAIB - Archivo

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado Baleares como "una tierra abierta y acogedora" durante su intervención en el Encuentro de Casas y Centros Regionales que se ha celebrado este domingo Castell de Bellver, en Palma.

Prohens ha aplaudido que el encuentro, tras "tantos años en el olvido", volviera a celebrarse el año pasado y este 2025 se haya "consolidado".

"Es una cita en la que, con mucho orgullo, celebramos nuestras raíces, la diversidad que nos define como sociedad y como pueblo de Baleares", ha dicho.

También ha puesto en valor la posibilidad de poner en común "aquello que nos identifica a cada comunidad y que nos une tanto como país".

"Todos somos orgullosamente españoles, ciudadanos de un país plural, diverso y también un país unido, un país fuerte, orgulloso de sus raíces y de sus tradiciones. Representáis el vínculo inquebrantable entre la tierra que os vio nacer a muchos, o a vuestros padres y abuelos, y la tierra que os ha acogido y que por supuesto es vuestra casa de pleno derecho", ha proseguido.

Prohens ha considerado que las Islas tienen su "carácter propio marcado por la historia y por el hecho de estar rodeados por mar". "Aunque algunos dicen que somos algo cerrado, sabéis que somos un pueblo que os acoge con los brazos abiertos, con el corazón y con el alma", ha añadido.

"Somos una tierra con raíces profundas, tradiciones que nos identifican y también una tierra abierta y acogedora, que ha sabido compartir y hacer de esta la casa de todos los que llegaron de otros lugares y hoy formamos parte ya de una misma familia", ha concluido.

Prohens ha estado acompañada por la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament, Francisca Ramis.

A su llegada, la presidenta ha sido recibida por el presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales en Baleares, José Martínez Carrillo.