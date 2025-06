Prohens reivindica a Baleares como una "tierra de mujeres pioneras, de talento y de éxito"

PALMA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado a Baleares como una "tierra de mujeres pioneras, de talento y de éxito", a las que "nadie les ha regalado nada".

La líder del Ejecutivo ha hecho estas declaraciones durante su intervención en la clausura del Foro Talento Onda Cero 2025, en el que ha reivindicado que siguen haciendo falta "referentes".

Asimismo, ha puesto como ejemplo a las participantes en este foro como los casos de las deportistas Pakita Ruíz, Elena Gómez o Carolina Doménech, la expolítica Francisca Bennàssar, la médico Juana María Román o la científica Raquel Arévalo, entre otras.

Prohens ha defendido a Baleares como una "sociedad históricamente matriarcal" porque, en las casas y las familias, las mujeres "han mandado y pintado mucho", algo que ha apuntado que hay que "reivindicar con mucho orgullo".

En ese sentido, ha alegado que España y Baleares son un "buen lugar" para haber nacido mujer porque, a su juicio, las mujeres "nacen libres, con los mismos derechos y oportunidades". "Esto desgraciadamente no parece tan obvio en otros lugares, culturas y religiones, algo que no hay que normalizar", ha defendido.

"Las mujeres no nacemos débiles, ni víctimas pero esto no tiene que hacernos creer que todo está hecho porque aún queda camino para conseguir la igualdad efectiva y real para que las mujeres no tengan que hacer renuncias y elegir si quieren una carrera profesional, una familia o tiempo para cuidarse a sí mismas", ha destacado.

Sin embargo, sí ha incidido en que hay víctimas del machismo y ha puesto el énfasis en la problemática que se da en las redes sociales porque, "muchas veces, no es lo mismo si se insulta o se denigra a una mujer de derechas, que si se hace a mujeres de otra ideología", algo que ha recalcado que "también es machismo".

Prohens ha agradecido a las generaciones predecesoras de mujeres en Baleares porque lo tuvieron "mucho más difícil" que las actuales, que ha apuntado que "no van a renunciar a nada".

Por eso, ha resaltado la labor del Govern tras la aprobación de la Ley de Conciliación, la gratuidad de las 'escoletes' o del ocio adaptado para los niños con discapacidad.

Aún así, ha apuntado que todavía son las mujeres las que hacen más renuncias, como solicitar reducciones de jornada o acogerse al teletrabajo, una medida que ha calificado de "trampa" muchas veces.

De este modo, ha considerado que es "imprescindible" avanzar hacia la conciliación y la corresponsabilidad para que las familias puedan "tomar libremente sus decisiones, sin juzgar y sin culpas" o que las mujeres puedan "elegir en libertad, sin renunciar a nada".