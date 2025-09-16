Prohens reivindica su cambio de políticas para "no hacer viviendas para ricos", sino para "la gente de Baleares"

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido el cambio de las políticas en materia de vivienda para que "no se hagan viviendas unifamiliares para ricos", sino "viviendas asequibles" para "priorizar a la gente de Baleares".

De este modo ha reivindicado su política en materia habitacional la líder del Ejecutivo, ante la pregunta del portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, quien ha pedido que evalúe su acción de gobierno en este aspecto.

Prohens ha hecho un repaso por las distintas impulsadas por el Govern como el decreto de Emergencia habitacional o la aprobada Ley para la Obtención de Suelo, que ha posibilitado la venta de los primeros pisos a precio limitado del Govern en Manacor --municipio gobernado por MÉS per Manacor--.

En ese sentido, Prohens ha afirmado que el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, asistió a la entrega de llaves de estos pisos "muy contento" pero ha reprochado que, si fuera por MÉS per Mallorca, estas viviendas "no existirían" y ha indicado que los únicos ayuntamientos que han cedido solares para el programa 'Construir para alquilar' son los gobernados por el PP.

Apesteguia ha señalado que desde que se inició la legislatura el precio de la vivienda ha subido un 30%, lo que le ha convertido en un valor refugio del capital que impide que se garantice el "derecho primordial a una vivienda".

Así, ha indicado que el capital decide destinar el dinero a "inflar la burbuja inmobiliaria", en lugar de orientarlo a la economía productiva o mejorar las condiciones de los trabajadores.

El diputado ecosoberanista ha afirmado que el plan de choque de vivienda del Govern "no ha funcionado" y "ha favorecido el rentismo", por lo que ha pedido "intervenir el mercado" y poner un tope a los precios de la vivienda o que solo se pueda comprar una casa quien vaya a vivir en ella.

Prohens ha respondido que sus críticas son el "fracaso de las políticas" de la pasada legislatura, que son las de "la izquierda caviar" de "chalet en rústico con piscina" y ha reivindicado que el sector inmobiliario destaque que ahora aumenta la construcción de los edificios plurifamiliares.