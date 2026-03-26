Prohens reivindica las figuras de Avilés y Bover por haber "sembrado la semilla del deporte para futuras generaciones"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la entrega de los premios Cornelius Atticus 2025. - CAIB

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, ha puesto en valor la labor desempeñada por la exempleada del Departamento de Deporte Escolar del Govern Josefina Avilés y el exatleta Ponç Bover por haber "sembrado la semilla del deporte para las futuras generaciones".

La líder del Ejecutivo ha hecho estas declaraciones en la entrega de los galardones Cornelius Atticus 2025 --a Avilés a título póstimo--, que se ha celebrado este jueves en la sala del Aljub de Es Baluard Museu d'Art Contemporani.

Avilés (1962-2023) dedicó su vida al desarrollo administrativo del deporte en Baleares y el fomento del deporte escolar. Además, colaboró con muchas federaciones e incluso fue secretaria de la Federación de Atletismo de Baleares.

Por su parte, Bover (1945) ha sido uno de los atletas "más aclamados" de su época, al conseguir títulos y marcas que se mantuvieron durante muchos años en el ranking balear. Además ha ejercido como entrenador y ha sido promotor de numerosas competiciones, como el maratón de Calvià.

El premio Cornelius Atticus, instaurado en 1996 y que desde 2017 cuenta con categoría femenina, recibe el nombre del primer deportista que se conoce en Baleares, un atleta del pancracio --una disciplina de lucha cuerpo a cuerpo-- del siglo III, que en su lápida tenía un poema laudatorio inscrito y se encontró durante las excavaciones en la ciudad romana de Pollentia (Alcúdia) en 1933.

En la edición 2025, se presentaron varias candidaturas, y para optar al premio, los candidatos tienen que haber sido deportistas, dirigentes, técnicos o haber tenido otra función directamente implicada en la promoción del deporte.

Además, tienen que haber dedicado un tiempo superior a los 25 años al desarrollo deportivo dentro del ámbito balear o desde el deporte balear, al contribuir a la evolución deportiva de la comunidad autónoma.

Durante el acto de entrega de galardones, Prohens ha destacado que si hoy se puede decir "con orgullo" que Baleares es "tierra de deporte, de deportistas y de campeones, es gracias a nombres propios, con cara y ojos, como Avilés y Bover".